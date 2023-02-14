برايس: زلزال قهرمان مرعش أثّر على العالم

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن زلزال قهرمان مرعش لم يقتصر على تركيا وسوريا فقط، بل طال العالم.

وفي الموجز الصحفي اليومي، مساء الثلاثاء، تطرق برايس إلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقال: "بالنظر إلى الدمار والخسائر في الأرواح، فإن هذا الزلزال لم يؤثر على تركيا وسوريا فحسب، بل على العالم".

أفادت وكالة الأناضول نقلا عن برايس قوله أن بلاده حشدت معدات وموارد إضافية لدعم جهود البحث والإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية حيال العمل بكل قوته لإيصال المساعدات إلى مناطق متضررة من الزلزال في سوريا، بما في ذلك السماح للمجتمع الدولي بتمرير المساعدات من الحدود عبر تركيا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.