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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 88.44 دولار

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
    برميل من

    باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 88.44 دولار بعد انخفاضه 0.26 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

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