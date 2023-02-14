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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية سان مارينو

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٩]

    باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير جون ماتسا سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية سان مارينو في 14 فبراير.

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