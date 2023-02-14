الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية سان مارينو

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج) تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير جون ماتسا سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية سان مارينو في 14 فبراير.

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