  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]

    باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفيرة أوهينيبا ليزلي أكوا أكيا أوبوكو وير سفيرة مفوضة وفوق العادة لجمهورية غانا في 14 فبراير.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الروسي الخاص في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا (محدث)
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١١]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية أنغولا
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٩]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية سان مارينو
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الاعمال و"صنع في إيطاليا" الإيطالي
    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا