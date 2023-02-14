الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية غانا
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]
باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)
تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفيرة أوهينيبا ليزلي أكوا أكيا أوبوكو وير سفيرة مفوضة وفوق العادة لجمهورية غانا في 14 فبراير.
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