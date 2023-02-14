وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير التنمية الاقتصادية لجمهورية إيطاليا أدولفو أورسو في 13 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف أعرب في اللقاء عن ارتياحه لتطور مستوى الشراكة الاستراتيجية المتعددة الجوانب واكد ان زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عام 2018 الى باكو وزيارتي الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى إيطاليا عامي 2020 و2022، كذلك تبادل الزيارات الرفيعة المستوى تلعب دورا مهما في المزيد من تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.

قال الوزير جيهون بايراموف ان بين البلدين علاقات سياسية قوية مشيرا الى ان المشاريع المنفذة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية تلعب دورا أساسيا في تلك العلاقات. أضاف الوزير ان إرساء حجر الأساس لمحطة الطاقة الكهرحرارية الجديدة بقوة 1280 ميجاوات في مدينة مينكاجيوير الأذربيجانية حدث مهم.

قيل في اللقاء ان بين أذربيجان وإيطاليا علاقات التعاون المثمر في المجال الاقتصادي. حيث ان إيطاليا أكبر شريك تجاري لأذربيجان في هذا المجال بينما تعتبر أذربيجان اكبر مورد للطاقة الى إيطاليا. تم التأكيد على اعمية ممر الغاز الجنوبي وخط انابيب الغاز "تاب" كجزء منه في توسيع التعاون في مجال الطاقة.

كما تحدث الوزير الاذربيجاني عن التعاون في مجال التعليم بين البلدين مشيرا الى أهمية انشاء جامعة إيطالية اذربيجانية في أذربيجان.

كذلك أحاط الوزير بايراموف الجانب الإيطالي علما باعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وعملية السلام مع أرمينيا معربا عن شكره لإيطاليا على دعمها لسيادة ووحدة أراضي أذربيجان.

قال الوزير الاذربيجاني ان إيطاليا احدة البلدان المشاركة عن كثب في اعمال إعادة البناء والاعمار في الأراضي المحررة.

من جانبه، استذكر الوزير ادولفو اورسو بامتنان بزياراته الى أذربيجان وكذلك زيارته ضمن وفد إيطالي برلماني الى أذربيجان والأراضي المحررة من الاحتلال بعد انتهاء الحرب الوطنية.

أشار الوزير الإيطالي الى أهمية التعاون والحوار الاستراتيجي بين البلدين مشيرا الى وجود آفاق التعاون الواسع بينهما.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الزراعية وصناعة الادوية والثقافة وغيرها.