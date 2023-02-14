الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الروسي الخاص في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا (محدث)

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ايغور خوفايف في 14 فبراير.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجمهورية اعرب عن امتنانه على التطور الناجح للتعاون بين روسيا وأذربيجان في المجالات المختلفة. أشار الرئيس الى أهمية الزيارات الرفيعة المستوى بين الطرفين وتناول أهمية التعاون والزيارات المتبادلة على مستوى الهيئتين التشريعيتين للبلدين.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وعملية المحادثات في اعداد معاهدة السلام.

قدم خوفايف معلومات عن زيارته المنطقة والخطوات التي اتخذتها روسيا لدعم عملية المحادثات حول إعداد معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.