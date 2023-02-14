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    اقتصاد


    الشركات الإيطالية حريصة على المشاركة في المشاريع المنفذة في المناطق المحررة

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎١]

    باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير التنمية الاقتصادية لجمهورية إيطاليا أدولفو أورسو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف أكد أن أذربيجان تولي أهمية لتطوير العلاقات مع إيطاليا وتعزيز الشراكة بين البلدين والأهمية الخاصة لزيارات رئيسي الدولتين والاجتماعات في توسيع العلاقات.

    أشار الى أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيطاليا - أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان، آخذ في التطور. تعمل الشركات الإيطالية بنجاح في أذربيجان. تلعب أذربيجان دورا مهما في ضمان أمن الطاقة في أوروبا. عزز ممر الغاز الجنوبي، الذي تم تشغيله بالكامل في نهاية عام 2020، موقف أذربيجان كمزود مهم للطاقة في أوروبا والشراكة بين الدول المشاركة.

    في الاجتماع، تم تقديم معلومات حول بيئة الأعمال المواتية في أذربيجان ودعوة الشركات الإيطالية للشراكة النشطة.

    أشار وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو إلى توسيع التعاون في مجال الاقتصاد غير النفطي وقال ان الشركات الإيطالية حريصة على المشاركة في المشاريع المنفذة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني وتبادل الآراء حول تطوير العلاقات.

    ناقش الطرفان الوضع الحالي وآفاق العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وإيطاليا والنماذج الممكنة للتعاون في مجالات الصناعة والأدوية والبناء والسكك الحديدية والتعليم والغذاء وإلخ.

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