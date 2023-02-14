إنقاذ شاب من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة في ولاية أدي يمان

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شاب من تحت الأنقاض بولاية أدي يمان، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال العنيف.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان فرق الإنقاذ ومن بينها عناصر تابعة للجيش التركي وعمال المناجم في زونغولداق تمكنت من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عاما) من تحت أنقاض المبنى الذي كان يقطنه في حي "الجمهورية" بالولاية.

ونقل الشاب المصاب مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل الطواقم الطبية.

يذكر ان زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة - أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

وقعت 2724 هزة ارتدادية عقب الزلزال العنيف في جنوبي تركيا في 6 فبراير. ويعمل حاليا أكثر من 238 ألف فرد في منطقة الزلزال، من بينهم 35 ألفا و495 منقذ.

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في اليوم الثامن من الزلزال.