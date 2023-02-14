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    الاحتفال في عمان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]

    باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

    اقامت سفارة أذربيجان في العاصمة الأردنية عمان حفلا بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن، بحضور سفراء البلدان الشقيقة والصديقة المعتمدين في هذا البلد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورئاسة مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وإعلاميين.

    تحدث السفير إلدار سليموف في كلمة ألقاها في الحفل عن تاريخ العلاقات بين البلدين، المبنية على الصداقة والتعاون مشيرا الى ان أساس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وضع في اللقاء التاريخي الذي جرى بين الزعيم القومي المرحوم حيدر علييف والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال على هامش مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب في 13 ديسمبر عام 1994.

    قال السفير ان أذربيجان حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن الصديقة في كافة المجالات.

    ثم تعرف الحضور على معرض الصور التي تعكس مراحل العلاقات التاريخية الدبلوماسية بين البلدين.

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    الاحتفال في عمان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن الاحتفال في عمان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن الاحتفال في عمان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن