جوزيبي مارينو: بالتعاون مع "أذرإينيرجي" للطاقة سنعطي اسهاما أكبر في امن الطاقة الاذربيجاني في مستقبل

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

بناء على الاتفاق الموقع اليوم، سنعطي بالتعاون مع "أذرإينيرجي" الأذربيجانية للطاقة اسهاما أكبر في امن الطاقة الاذربيجاني في المستقبل. ستقدم "آنسالدو إينرجي" الإيطالية بجميع تقنياتها وجهودها اسهاما في هذا العمل.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس شركة "أنسالدو إينرجي" الإيطالية جوزيبي مارينو في حفل إرساء حجر الأساس للمحطة الكهرحرارية في مدينة "انسالدو اينيرجي" الإيطالية.

قال مارينو ان الشركة فتحت ممثلية لها في باكو مشيرا الى ان هذا سيسمح للصناعيين الأذربيجانيين بتوسيع التعاون مع نظرائهم الايطاليين.

أكد رئيس الشركة الإيطالية ان المحطة الجديدة ستسمح بتوفير حوالي 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. بفضله، سيتم التحول الى الطاقة النظيفة، الى جانب استخدام مصادر الطاقة التقليدية. ووصفه مارينو بالسياسة الهادفة الى المستقبل.