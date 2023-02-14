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    أقاليم


    قرية إيكينجي ميللي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية إيكينجي ميللي لمحافظة كلبجار على سفح جبل قوتش داش على ضفة نهر تارتارتشاي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني.

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