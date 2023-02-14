البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089

أورو EUR 1 1.8254

دولار أسترالي AUD 1 1.1845

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3288

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953

كرون دنماركي DKK 1 0.245

لاري جورجي GEL 1 0.6399

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2748

دينار الكويت KWD 1 5.5558

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3909

بيسو المكسيك MXN 1 0.0916

جنيه مصري EGP 1 0.0557

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1684

زلوتي بولندا PLN 1 0.3813

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0231

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2729

دولار سنغافورة SGD 1 1.2809

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0563

ليرة تركيا TRY 1 0.0902

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786

كرون التشيك CZK 1 0.0768

يوان الصين CNY 1 0.2495

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835

كرون السويد SEK 1 0.1641

فرنك سويسرا CHF 1 1.8522

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2893

بيسو تشيلي CLP 100 0.2143

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004