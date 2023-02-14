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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 14 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089

    أورو EUR 1 1.8254

    دولار أسترالي AUD 1 1.1845

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3288

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953

    كرون دنماركي DKK 1 0.245

    لاري جورجي GEL 1 0.6399

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2748

    دينار الكويت KWD 1 5.5558

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3909

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0916

    جنيه مصري EGP 1 0.0557

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.1684

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3813

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2729

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2809

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0563

    ليرة تركيا TRY 1 0.0902

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786

    كرون التشيك CZK 1 0.0768

    يوان الصين CNY 1 0.2495

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835

    كرون السويد SEK 1 0.1641

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8522

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2893

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2143

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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