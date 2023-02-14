البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089
أورو EUR 1 1.8254
دولار أسترالي AUD 1 1.1845
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3288
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953
كرون دنماركي DKK 1 0.245
لاري جورجي GEL 1 0.6399
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2748
دينار الكويت KWD 1 5.5558
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3909
بيسو المكسيك MXN 1 0.0916
جنيه مصري EGP 1 0.0557
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1684
زلوتي بولندا PLN 1 0.3813
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2729
دولار سنغافورة SGD 1 1.2809
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0563
ليرة تركيا TRY 1 0.0902
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0786
كرون التشيك CZK 1 0.0768
يوان الصين CNY 1 0.2495
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835
كرون السويد SEK 1 0.1641
فرنك سويسرا CHF 1 1.8522
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2893
بيسو تشيلي CLP 100 0.2143
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك