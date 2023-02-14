أردوغان: انقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض

باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

نجا أكثر من 81 ألف مصاب من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر 6 فبراير.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان ذلك جاء في رسالة مصورة بعثها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الرئيس أردوغان إن "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. إن الزلزال الذي ضرب مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات يقطنها نحو 13.5 مليون مواطن، تسببت للأسف في دمار كبير".

وشكر جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.