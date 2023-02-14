  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    أردوغان: انقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٨]
    أردوغان: انقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض

    باكو، 14 فبراير، (اذرتاج)

    نجا أكثر من 81 ألف مصاب من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر 6 فبراير.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان ذلك جاء في رسالة مصورة بعثها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    قال الرئيس أردوغان إن "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. إن الزلزال الذي ضرب مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات يقطنها نحو 13.5 مليون مواطن، تسببت للأسف في دمار كبير".

    وشكر جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

    وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٩]
    31 مارس آخر موعد لاستقبال ترشيحات جائزة الملك فيصل لدورتها السادسة والأربعين للعام 2024
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٢٤]
    إنقاذ شاب من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة في ولاية أدي يمان
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٥‎]
    برايس: زلزال قهرمان مرعش أثّر على العالم
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:١٠]
    تركيا.. 41 ألفا و791 بناء انهار أو تضرر جراء الزلزال