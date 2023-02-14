الجزائر وأذربيجان حريصتان على التعاون في المجال القانوني

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

جرى لقاء بين وزير العدل الاذربيجاني رئيس المجلس القضائي القانوني فكرت محمدوف ورئيس المحكمة العليا الجزائرية طاهر المأموني في 13 فبراير على هامش المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الدولي المكرس لموضوع "دور المحاكم العليا في تحقيق العدالة القضائية: تجارب إيجابية وتحديات معاصرة" جمع تحت سقفه رؤساء المحاكم العليا من البلدان ونوابهم وممثلي الهيئات القضائية الأخرى.

أكد الوزير فكرت محمدوف تطوير علاقات التعاون المثمر والصداقة بين البلدين مشيدا بدور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تمتين تلك العلاقات. واستذكر بزيارة الرئيس الأذربيجاني الى الجزائر ومشاركته كضيف شرف في القمة العربية فيها. أشاد الوزير بالعلاقات القائمة بين البلدين في إطار منظمات دولية منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. قال الوزير ان باكو ستستضيف في مارس قمة لحركة عدم الانحياز حول جائحة كوفيد 19 بحضور قادة الدول الأعضاء.

استذكر الوزير بزيارته الى الجزائر مشيرا الى ان مذكرة تفاهم حول التعاون، الموقعة بين وزارتي العدل لكلا البلدين اول وثيقة موقعة بين الدولتين. أدت هذه الوثيقة الى توقيع العديد من الوثائق بين الدولتين منها معاهدة تسليم المجرمين.

من جانبه اعرب رئيس المحكمة العليا الجزائرية طاهر المأمون عن سروره لزيارة أذربيجان وعن شكره على كرم الضيافة، قائلا ان زيارته تساهم في توسيع التعاون في المجال القضائي والقانوني.

وصف الضيف الجزائري أذربيجان بالبلد الشقيق مشيدا بالإنجازات في النظام القضائي والعدلي لأذربيجان، مشيرا الى حرص الجانب الجزائري على تطوير العلاقات في مجال القانون بين البلدين.

خلال الحديث، جرى الحديث عن تاريخ نضال الشعبين من اجل الحرية والاستقلال وعن اعمال العنف التي تعرض لها كلا الشعبين في فترة الاستعمار.