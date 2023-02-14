توقيع مذكرة تفاهم بين برلماني أذربيجان وروسيا

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

مذكرة تفاهم وقع عليها بين المجلس الوطني الأذربيجاني والدوما الحكومية للمجلس الاتحادي الروسي.

قال المجلس الوطني في بيان إن الوثيقة وقع عليها خلال لقاء جرى بين رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ورئيس الدوما الروسية فياتشيسلاف فولودين على هامش زيارتها للاتحاد الروسي.

وفي لقاء منعقد على انفراد جرى التبادل بالآراء حول العلاقات البرلمانية.

ثم انعقد لقاء بحضور الوفدين.

وأشار رئيس الدوما إلى أهمية الزيارة مفيدا أن العلاقات بين البلدين تتطور على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل. ونوه إلى أهمية المزيد من توسيع العلاقات البرلمانية موضحا أن التعاون القائم بين اللجان البرلمانية يكسب أهمية ومن الواجب الاستفادة من إمكانات اللجان البرلمانية في مختلف المجالات وعبر عن الارتياح من مستوى العلاقات بين المجلس الوطني والدوما الحكومية وكذلك المجلس الاتحادي. وزاد أن مذكرة تفاهم حول التعاون بين البرلمانين الأذربيجاني والروسي تتيح تخطي العلاقات إلى مرحلة جديدة.

وشدد رئيس الدوما الحكومية خلال المحادثة على أهمية تنفيذ القرارات المتخذة من جانب زعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا.

وقالت صاحبة غفاروفا إن العلاقات بين أذربيجان وروسيا تعتمد على حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يواكب مع بيان الفعاليات المتبادلة التحالفية الموقع عليه بين البلدين العام الماضي منوهة إلى اعتماد العلاقات بين البلدين على قاعدة قوية أسسها رئيسا الدولتين.

واستلفتت إلى مؤشرات ناجحة محققة في العام الماضي في مجال الاقتصاد بما فيه الاستثمارات المتبادلة مشيرة إلى أن المجال الإنساني يشكل جانبا مهما في التعاون بين البلدين فيما لفتت في هذا السياق إلى فعاليات النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ومؤسسة حيدر علييف التي ترأسها.

وقالت إن عاملا من العوامل التي تؤثر إيجابيا على العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب بين أذربيجان وروسيا هو العلاقات البرلمانية مضيفة أن التعاون بين اللجان البرلمانية تكسب أهمية خاصة في التبادل بالتجارب والخبرات.

كما أطلعته على التطورات الأخيرة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني خاصة أعمال إعادة البناء والإعمار التي تنفذها أذربيجان عليها بسرعة وعلى نطاق شامل.

وأضافت أن أذربيجان قدمت على أرمينيا توقيع معاهدة سلام على أساس المبادئ الخمسة التي تعتمد على القانون الدولي مشددة على أن أرمينيا ما زالت ترفض.

وذكرت أن طريق لاتشين مفتوح اليوم أمام مراكب النقل الخاصة بقوات حفظ السلام الروسية وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية ومختلف وسائل النقل الخاصة للأرمن وكل ما يزعم بأن الطريق مغلق كذب ولا صحة له على الإطلاق. وأشارت إلى ضرورة وفاء أرمينيا بالتزاماتها التي تعهدت بها في البيان الثلاثي.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي الختام وقع على مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين البلدين.