فريق البحث والإنقاذ الأذربيجاني ينقذ من تحت الأنقاض قهرمان مرعش شقيقين بعد 198 ساعة

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

نتيجة لعملية معقدة للبحث والإنقاذ بدعم فرق تركيا وبيلاروس تمكن فريق أذربيجان من إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض بمدينة قهرمان مرعش المنكوبة بالزلزال المدمر بعد ما قضوا تحت الأنقاض 198 ساعة وهما محمد وعبد الباقي أنس 17 عاما و21 عاما على قيد الحياة.