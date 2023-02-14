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    سياسة


    رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تزور أذربيجان

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تزور أذربيجان

    سراييفو، 14 فبراير، (أذرتاج)

    ستقوم رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش بزيارة أذربيجان في الشهر المقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سفير أذربيجان لدى البوسنة والهرسك ولاية قولويف التقى برئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيانوفيتش. أشار الطرفان إلى أن العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك وأذربيجان جيدة وودية وهذا يخلق أساسا مؤاتيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع الزيارة المقررة لرئيس هيئة الرئاسة جيليكا تسفيانوفيتش إلى باكو ومشاركة وفد البوسنة والهرسك في اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز الذي سيعقد في أذربيجان في الفترة ما بين 1-3 مارس.

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