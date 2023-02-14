أذربيجان: تطعيم 287 جرعة من لقاح كورونا في 14 فبراير

باكو، 14 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 287 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 95 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و92 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 89 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و11 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و945 الف و750 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و219 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و64 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و41 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و426 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.