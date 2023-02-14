31 مارس آخر موعد لاستقبال ترشيحات جائزة الملك فيصل لدورتها السادسة والأربعين للعام 2024

باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل أن 31 مارس 2023 هو آخر موعد لاستقبال الترشيحات في أفرع الجائزة الخمسة في دورتها السادسة والأربعين للعام 2024.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيَّل أنه تم تحديد موضوعات الدورة الـ46 على النحو الآتي:

أولاً: جائزة الدراسات الإسلامية: في موضوع "النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة"

ثانياً: جائزة اللغة العربية والأدب: في موضوع "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية"

ثالثاً: جائزة الطب: في موضوع "علاجات الإعاقات الطرفية"

رابعاً جائزة العلوم: في "علم الحياة"

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وبحسب البيان تستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nomination

وأوضح البيان أن الأمانة العامة تتيح المعلومات عن الترشيح وشروطه كافة عبر موقع الجائزة: www.kingfaisalprize.org

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 290 عالماً، ينتمون إلى 45 دولة، حاز 22 منهم جائزة نوبل فيما بعد.