الرئيس: ثمة إمكانات واسعة أمام تنمية التعاون بين أذربيجان وغانا

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في محادثة جرت بينه وبين سفيرة غانا الجديدة السفيرة أوهينيبا ليزلي أكوا أكيا أوبوكو وير في البلد عقب تسلمه أوراق اعتمادها اليوم في 14 فبراير إن دعم غانا لرئاسة أذربيجان في منظمة حركة عدم الانحياز وثقتها فيها أمر يشاد به من جانب البلد.

وأشار رئيس الدولة إلى استضافة أذربيجان في الشهر المقبل اجتماع قمة تالية تكريسا للعالم ما بعد كوفيد 19 بمشاركة بلدان مجموعة الاتصال في إطار حركة عدم الانحياز مؤكدا على وجود إمكانات واسعة بين البلدين في تطوير التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار. وأعاد الرئيس علييف للذاكرة نشاط أذربيجان بوصفها رئيسا للمنظمة ضد التطعيم القومي مشيرا إلى إحراز نتائج جيدة في هذا المجال.

كما ابلغ الرئيس علييف أن حوالي 10 طلبة من غانا يتعلمون في مختلف المؤسسات التعليمية العالية في أذربيجان على حساب المنح الدراسية التي خصصتها أذربيجان للبلاد الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز.