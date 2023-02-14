رئيس الوزراء الأذربيجاني يصل إلى الإمارات في زيارة عمل
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٥٩]
باكو، 14 فبراير، أذرتاج
وصل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 14 فبراير اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.
قال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء الأذربيجاني أسدوف كان في استقباله على ارض مطار دبي الدولي وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد ومسؤولون آخرون.
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