الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا لهيئة الجمارك

باكو، 14 فبراير، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 فبراير اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الجمارك. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف شاهن سلطان اوغلو باقروف لمنصب رئيس هيئة الجمارك ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

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