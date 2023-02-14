الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا لهيئة الجمارك
AzerTAg.az
١٤.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
باكو، 14 فبراير، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 فبراير اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الجمارك.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف شاهن سلطان اوغلو باقروف لمنصب رئيس هيئة الجمارك ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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