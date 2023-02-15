البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0091
أورو EUR 1 1.8437
دولار أسترالي AUD 1 1.1962
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.332
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976
كرون دنماركي DKK 1 0.2479
لاري جورجي GEL 1 0.6434
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169
دولار كندا CAD 1 1.2676
دينار الكويت KWD 1 5.5661
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4
بيسو المكسيك MXN 1 0.0905
جنيه مصري EGP 1 0.0566
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1702
زلوتي بولندا PLN 1 0.3914
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0242
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2979
دولار سنغافورة SGD 1 1.2935
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657
دولار تايوان TWD 1 0.0566
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0961
كرون التشيك CZK 1 0.0773
يوان الصين CNY 1 0.2516
جنيه إنكلترا GBP 1 2.098
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4906
كرون السويد SEK 1 0.1633
فرنك سويسرا CHF 1 1.8378
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1381
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.3045
بيسو تشيلي CLP 100 0.2104
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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