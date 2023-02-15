الخارجية: ارتفع عدد المتوفين من مواطني أذربيجان جراء الزلزال المدمر في تركيا

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ المنفذة في تركيا اتضح أن عدد المتوفين من مواطني أذربيجان جراء الزلزال المدمر في البلد ارتفع إلى 10 أشخاص.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان إن المعطيات تدل على أن 4 مواطنين آخرين وهم همام فخري اوغلو اسماعيلي من مواليد 2002م وكوندوز مبارز اوغلو نظرزاده من مواليد 2000م وسمير حسن اوغلو قولييف من مواليد 2000م وكذلك المواطنة ليدة سليمان قيزي قوجايفا من ماليد 1950م أصبحوا في عداد المتوفين جراء الكارثة.

وأعلنت الخارجية فيه عن تخطيط احضار جثث المواطنين المتوفين أذربيجان في 16 فبراير فيما قدمت التعازي والمواساة لعائلات المتوفين وذويهم سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.