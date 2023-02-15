رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي بنائب الرئيس رئيس الوزراء في الإمارات

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف في 15 فبراير اليوم على هامش زيارته دبي بنائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

قال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء نقل تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى نائب الرئيس الإماراتي ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الشكر على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو إلى الرئيس الأذربيجاني أيضا.

وتم التشديد في اللقاء على دور زيارة عمل قام بالرئيس إلهام علييف للإمارات فترة 15-16 يناير من العام الجاري من حيث تنمية العلاقات بين البلدين.

وأشير إلى أهمية القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي مع التعبير عن الارتياح من مشاركة أذربيجان في الفعاليات المذكورة في المستوى العالية.

ونوه إلى تطور العلاقات بين أذربيجان والإمارات في الصيغة الثنائية من جهة وفي إطار المؤسسات الدولية من جهة أخرى.

وأشير إلى أهمية مشاريع يتم تنفيذها مشتركا وتستجيب لمصالح كلا البلدين.

كما نوقشت آفاق التعاون بين أذربيجان والإمارات في مختلف المجالات.