حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 533 ألف برميل
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]
باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)
بلغ حجم استخراج النفط اليومي (مع المكثفات) في أذربيجان خلال يناير من العام الجاري 652 الف برميل.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الشهر شهد تصدير 533 ألف برميل من النفط الخام و119 ألف برميل من المكثفات.
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