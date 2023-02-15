تايلاند تقرر إعادة تحصيل رسوم الدخول من السياح الأجانب

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

قررت تايلاند العودة إلى تحصيل رسوم دخول من الزائرين الأجانب، في أعقاب انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، حسبما أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة أنباء البحرين.

وقال "فيفات راتشاكيتبراكارن" وزير السياحة التايلندي إنه سيتم فرض رسوم على السائحين بمقدار 300 "بات" (حوالي 8.83 دولار) لكل سائح وافد جوًا، و150 "بات" لكل سائح يفد عن طريق البر أو البحر

ومن المتوقع بدء سريان رسوم الدخول الجديدة اعتبارًا من يونيو المقبل.