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    أوبك ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 ليصبح 2.32 مليون برميل يوميا

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٣]
    أوبك ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 ليصبح 2.32 مليون برميل يوميا

    باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

    أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عن زيادة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2023 بشكل طفيف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن التقرير الشهري لأوبك أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام ليصبح 2.32 مليون برميل يوميا ليستقر إجمالي الطلب عند 101.87 مليون برميل يوميا.

    وذكرت أوبك أن الطلب العالمي على النفط تجاوز 2.54 مليون برميل يوميا في عام 2022، بأعلى من مستويات العام الماضي البالغة 99.55 مليون برميل يوميا.

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