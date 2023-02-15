تصدير نحو 21 ألف طن من فحم الكوك في يناير

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

تم تصدير 21 ألف طن من فحم الكوك في شهر يناير من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 8 ملايين و532.1 ألف دولار أمريكي.

يذكر انه تم تصدير نحو 3 آلاف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الأشهر من عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات 413.3 ألف دولار أمريكي.