تصدير نحو 21 ألف طن من فحم الكوك في يناير
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠١]
باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)
تم تصدير 21 ألف طن من فحم الكوك في شهر يناير من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 8 ملايين و532.1 ألف دولار أمريكي.
يذكر انه تم تصدير نحو 3 آلاف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الأشهر من عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات 413.3 ألف دولار أمريكي.
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