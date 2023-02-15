بحث مسائل التعاون بين طائفة أذربيجان الغربية ووكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

عقد لقاءٌ في 15 فبراير اليوم بين قيادة طائفة أذربيجان الغربية ورئاسة وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية.

ألقى رئيس طائفة أذربيجان الغربية نائب المجلس الوطني عزيز علي اكبرلي كلمة أشار فيها إلى الإشادة بالاهتمام المعار لها من جانب الوكالة.

كما ألقت المديرة التنفيذية لوكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية أيكون علييفا كلمة تمنت فيها نجاحا للطائفة في فعالياتها.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مسائل التعاون بين طائفة أذربيجان الغربية ووكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية.