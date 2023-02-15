رئيس الوزراء يلتقي برئيس شركة Henley and Partners في دبي

باكو، 15 فبراير (أذرتاج) التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع رئيس شركة Henley and Partners كريس كيلين في 15 فبراير على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات، المقامة في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

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