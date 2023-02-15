تقرير وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة في أرمينيا توزع كوثيقة الأمم المتحدة بين الأعضاء

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

تم توزيع تقرير وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة في أرمينيا وزعت بين الأعضاء، كوثيقة مجلس الامن الاممي والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء في التقرير ان أرمينيا عمدت خلال 30 سنة من العدوان على أذربيجان وعلاوة على لجوئها الى مختلف وسائل وأساليب الحرب المحظورة، الى استخدام الأطفال بشكل فعلي في قواتها المسلحة وجماعاتها المسلحة، في خرق خطير للقانون الدولي. وفي فترة ما بعد النزاع، عقب الحرب التي استمرت لمدة 44 يوما في خريف عام 2020، واصلت أرمينيا هذه الممارسة المشينة، فعملت على تهيئة الأطفال لحرب جديدة.

كما ورد في التقرير: ويشكل أيضا تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة في أرمينيا، مصحوبا بالترويج للكراهية العنصرية والعرقية، انتهاكا سافرا لحظر التمييز العنصري وللأمر المتعلق باتخاذ تدابير تحفظية الصادر عن محكمة العدل الدولية في 7 ديسمبر عام 2021 في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

إن التقرير يتضمن أدلة على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة في أرمينيا، ويدعو الى مواجهة ومنع استخدام الأطفال لأغراض عسكرية وسياسية وايديولوجية واتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لحماية الحقوق الأساسية للأطفال الخاضعين لولاية أرمينيا والى منع نشر الكراهية والتحريض على التمييز العنصري والعنف ضد الاذربيجانيين في تلك الدولة العضو.

يمكن التعرف على النسخة العربية للتقرير في هذا الرابط.