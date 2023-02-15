بحث مسائل التعاون بين أذربيجان ومصر في مجال العمران

باكو، 15 فبراير (اذرتاج)

التقى رئيس اللجنة الأذربيجانية للعمران وبناء المدن آنار قولييف ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار في القاهرة.

قيل في الاجتماع ان زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى باكو ولقائه مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اثناءها ستروج تطوير التعاون في مجال بناء المدن والعمران وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، حسبما وكالة أذرتاج.

قدم رئيس اللجنة الأذربيجانية للعمران وبناء المدن آنار قولييف الى الجانب المصري معلومات عن الاعمال في مجال بناء المدن والعمران واعمال إعادة البناء والاعمار في المدن المحررة من الاحتلال. قال ان التعاون مع المؤسسات المصرية ذات الصلة وشركاتها الخاصة في تحقيق مشاريع بنية تحتية يستجيب لمصالح كلا البلدين. تحدث عن فعاليات المنتدى الحضري الوطني الأول الأذربيجاني المنتظم بمدينتي "اغدام" و"باكو" يومي 5 و6 أكتوبر 2022 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABIATAT، تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمحركين لإعادة الإعمار والتأهيل في مرحلة ما بعد النزاع. قال ان المؤتمر جمع تحت سقفه كبار مسئولين من 45 بلدا وممثلين من المنظمات الدولية ذات الصلة والخبراء والعلماء وكذلك الشركاء الأجانب الذين يتمتعون بعلاقات التآخي مع المدن والمحافظات الأذربيجانية.

من جانبه قال الوزير المصري عاصم الجزار ان الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع اللجنة الأذربيجانية للعمران وبناء المدن وقدم معلومات مفصلة عن اعمال البناء في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر وكذلك مدنها الكبيرة الأخرى. وأشار الى إمكانية التعاون بين البلدين في تحقيق المشاريع المتعلقة ببناء المدن "الذكية" من الجيل الرابع وتنظيم الزيارات المتبادلة وتبادل التجارب بين الخبراء.

كما حضر اللقاء السفير الاذربيجاني في مصر إلخان بولوخوف.