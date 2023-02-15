وزير الخارجية يطلع سفيرة الاتحاد الأوروبي لـ "الشراكة الشرقية" على الوضع في جنوب القوقاز

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في برنامج "الشراكة الشرقية" كريستينا يوهانسون في 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي للشراكة الشرقية ولاسيما مسائل التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في امن الطاقة وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمجالات الأخرى وآخر تطورات الأوضاع الاقليمية. مع هذا، تم التركيز في اللقاء على أولويات السويد في رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي ومسائل تعاون أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والسويد.

أعرب الوزير بايراموف عن حرصه على تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة المتساوية والاحترام المتبادل.

في الوقت ذاته، أحاط الجانب الأوروبي علما بالمساعي الأذربيجانية لإقرار السلام وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوضع الحالي حول طريق لاتشين والمطالب المشروعة لأذربيجان في هذا الإطار وأهدافها الأمنية. لفت الى ان أرمينيا تعيق عملية السلام والمحادثات حول معاهدة سلام.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية المهمة.