طائرة أذربيجانية أخرى، محملة بالمساعدات الإنسانية، موجهة الى تركيا
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٢٠]
باكو، 15 فبراير (أذرتاج)
أرسلت مؤسسة حيدر علييف 40 طنا من المساعدات الإنسانية المؤلفة من الخيام والمدافئ على متن الطائرة الى تركيا الشقيقة.
كذلك أرسلت الرابطة الاجتماعية "التنمية الإقليمية" التابعة لمؤسسة حيدر علييف الألبسة والمعدات التي تم جمعها من المواطنين الى متضرري الزلزال في تركيا.
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