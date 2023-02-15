كرة قدم: المنتخب الاذربيجاني يستضيف نظيره الأردني في مباراة ودية
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
باكو، 15 فبراير (أذرتاج)
سيستضيف المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم نظيره الأردني في مباراة دولية ودية في 12 سبتمبر 2023.
ستقام المباراة في دالغا أرينا في باكو.
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