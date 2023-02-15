كرة قدم: المنتخب الاذربيجاني يستضيف نظيره الأردني في مباراة ودية

باكو، 15 فبراير (أذرتاج) سيستضيف المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم نظيره الأردني في مباراة دولية ودية في 12 سبتمبر 2023. ستقام المباراة في دالغا أرينا في باكو.

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