الإياتا وأزال تطوران الاستراتيجية الوطنية للمجال الجوي لأذربيجان

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

بدأ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وإدارة الحركة الجوية "Azeraeronavigation" (AZANS) التابعة لـ AZAL CJSC العمل المشترك على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجال الجوي (NAS) لأذربيجان.

في هذا الصدد، ستعمل شركة AZANS، وهي مزودة خدمات الملاحة الجوية الأذربيجانية، والإياتا مع جميع الجهات المعنية بالطيران، بما في ذلك الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية الأخرى.

وبالتالي، فإن المبادرة التي تهدف إلى توفير مجموعة من الفوائد للمسافرين جوا، ستعزز التعاون القائم منذ فترة طويلة بالفعل بين المنظمتين.

في الوقت نفسه، ستدعم الأنشطة المشتركة تطوير الاقتصاد الوطني والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في أذربيجان. سيساهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للنقل الجوي.

يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أنه خلال العقدين المقبلين، من المتوقع أن يزداد الطلب على نقل الركاب عن طريق الجو في أذربيجان بنسبة 80 ٪. وفقًا لهذا، سينمو حجم الحركة الجوية بنفس الوتيرة. على سبيل المثال، تلاحظ اليوم بالفعل ديناميكية عالية لنمو حركة التحليق في المجال الجوي لأذربيجان.

إن تلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي مع ضمان سلامة الطيران وإدارة التكاليف وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحالات التأخير تتطلب من أذربيجان مواصلة تحديث هيكل المجال الجوي ونظام مراقبة الحركة الجوية (ATC).