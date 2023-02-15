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    بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان والجزائر

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٣٣]
    بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان والجزائر

    باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

    التقى سفير أذربيجان في الجزائر تورال رضايف مع الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني.

    أفادت أذرتاج ان اللقاء تناول العلاقات التاريخية القديمة القائمة بين أذربيجان والجزائر والنمو المتواصل للتعاون بين البلدين في الوقت الحالي. قيل ان لقاء الرئيس الاذربيجاني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اثناء زيارته الى الجزائر في العام الماضي اصبح انطلاقة للمرحلة الجديدو في توسيع العلاقات. كما أشار الطرفان الى الوثائق الموقعة بين الطرفين اثناء هذه الزيارة، التي تخدم لتعود بالنفع لشعوب كلا البلدين.

    كما اجري تبادل الآراء حول العلاقات بين أذربيجان والجزائر في اطار المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك في اطار حركة عدم الانحياز فضلا عن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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