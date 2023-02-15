تركيا: لم يتم تحديد هوية 282 طفل تم إنقاذهم من تحت الأنقاض
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٤]
باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)
تم تسليم 508 طفل فقدوا حياتهم جراء الزلزال الذي يسمى بـ"كارثة القرن" في تركيا إلى عائلاتهم بعد تحديد هوياتهم.
أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول انه يتم علاج 721 طفل يتيم من بين 1396 طفل وإيداع 167 طفل في مرافق العلاج بعد تلقي العلاج. ولم يتم تحديد هوية 282 طفل تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.
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