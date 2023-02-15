مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

باكو، 15 فبراير (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاوراسيوية كارين دونفريد في 15 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلالها الوضع الحالي في المنطقة وآفاق المحادثات حول اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

قال بايراموف ان أذربيجان تضمن حرية مرور المواطنين ووسائل النقل والبضائع عبر طريق لاتشين ولكن أرمينيا تستخدم هذا الطريق للانشطة الاقتصادية غير القانونية واستبدال العسكريين الأرمن ونقل الألغام. أضاف الوزير ان مطالب المعتصمين الاذربيجانيين المشروعة لا تزال غير منفذة. إن الادعاءات بنشوء "الازمة الإنسانية المتوترة" في المنطقة لا أساس لها من الصحة.

كذلك لفت الوزير الى ان أرمينيا تتلاعب مع عملية محادثات بشأن اتفاقية سلام.

خلال المكالمة الهاتفية، اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الثنائية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشتركة.