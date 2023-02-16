أذربيجان: 24 حالة إصابة بكورونا في 15 فبراير

باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 31 مصابا بالفيروس خلال 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و275 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و38 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و99 مريضا منهم ويستمر علاج 138 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1552 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و509 ألف و420 فحص.