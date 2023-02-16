أذربيجان: تطعيم 425 جرعة من لقاح كورونا في 15 فبراير

باكو، 16 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 425 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 155 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و109 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 144 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و17 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و946 الف و175 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و374 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و173 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و185 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و443 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.