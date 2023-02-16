انخفاض تصدير البيتومين البترولي بشكل حاد
AzerTAg.az
١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٦]
باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)
تم تصدير 22.42 ألف طن من القار النفطي خلال يناير من العام الماضي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 7.8 ألف دولار.
يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها 4.8 ألف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 1.1 مليون دولار خلال عام 2022.
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