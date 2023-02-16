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    اقتصاد


    انخفاض تصدير البيتومين البترولي بشكل حاد

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٦]
    انخفاض تصدير البيتومين البترولي بشكل حاد

    باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)

    تم تصدير 22.42 ألف طن من القار النفطي خلال يناير من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 7.8 ألف دولار.

    يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها 4.8 ألف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 1.1 مليون دولار خلال عام 2022.

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