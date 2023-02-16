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    مقتل 14 شخصا جراء انهيارات جليدية في طاجيكستان

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
    مقتل 14 شخصا جراء انهيارات جليدية في طاجيكستان

    باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات جليدية وقعت اليوم الأربعاء في منطقة غورنو باداخشانسكايا ذاتية الحكم في شرق جمهورية طاجيكستان الى 14 شخصا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الطوارئ بجمهورية طاجيكستان انه في 15 فبراير الجاري عند 65,8 كيلومترا من طريق دوشانبه - فارزوب السريع غطت الانهيارات الجليدية 4 سيارات، لقي سائق واحد مصرعه.

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