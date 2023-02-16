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    اقتصاد


    ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٥‎]
    ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

    باكو، 16 فبراير، (اذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 68 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال شهر يناير من عام 2023. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 45 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر 36 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 17.1 مليون دولار خلال عام 2022.

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