شاب اذربيجاني يحول البيض الى تحف فنية جميلة (صور)

باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

يأكل الناس المكونات الداخلية للبيض ويرمي اغلبيتهم قشره. لكن قلة قليلة من الناس يستخدمون قشر البيض نفسه للأغراض الفنية أيضا. وهذا الفن ينتشر حاليا في العالم. لكن الامر يحتاج إلى مهارة عالية.

يصنع مهندس الكهرباء فرمايل احمدوف، وهو يعيش في محافظة خاتشماز شمال أذربيجان، تحفا فنية جميلة من قشور بيض الاوز والبطة والدجاج.

أفادت أذرتاج ان الشاب الاذربيجاني درس هذا الفن من خلال الانترنت وهو يشتغل بهذا العمل الفني منذ 10 أعوام. يتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض. يستغرق صنع تحفة فنية واحدة 3-4 ساعات وحتى 10 يوما.

يقول فرمايل انه صنع حتى الآن أكثر من 100 تحفة فنية من قشر البيض. تباع التحف أساسا الى مواطني البلدان الأجنبية. تباع اعماله اليدوية في اكشاك " ABAD". تباع تحفة واحدة بقيمة 26 مانات. لكن التحف في احجام كبيرة ومزينة بالزخارف المعقدة والكثيرة تباع بقيمة 100 مانات.