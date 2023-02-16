طائرة أذربيجانية أخرى، محملة بالمساعدات الإنسانية تتوجه الى تركيا

باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

توجهت صباح اليوم طائرة أخرى محملة بـ 105 طن من المساعدات الإنسانية الى متضرري الزلزال المدمر في تركيا.

أفادت أذرتاج ان ارسال الطائرة جاءت بناء على تعليمات من السيدة الأولى لاذربيجان ورئيس مؤسسة حيدر علييف.

تحمل الطائرة المدافئ والخيام الى المنكوبين.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.