البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 16 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

أورو EUR 1 1.8203

دولار أسترالي AUD 1 1.1768

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3258

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0944

كرون دنماركي DKK 1 0.2443

لاري جورجي GEL 1 0.6425

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2708

دينار الكويت KWD 1 5.5512

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865

بيسو المكسيك MXN 1 0.0916

جنيه مصري EGP 1 0.0556

لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

كرون النرويج NOK 1 0.167

زلوتي بولندا PLN 1 0.382

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

روبل روسي RUB 1 0.0228

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2735

دولار سنغافورة SGD 1 1.2747

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0562

ليرة تركيا TRY 1 0.0902

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.072

كرون التشيك CZK 1 0.077

يوان الصين CNY 1 0.2482

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0485

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817

كرون السويد SEK 1 0.1635

فرنك سويسرا CHF 1 1.8437

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2699

بيسو تشيلي CLP 100 0.2143

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004