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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 16 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

    أورو EUR 1 1.8203

    دولار أسترالي AUD 1 1.1768

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3258

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0944

    كرون دنماركي DKK 1 0.2443

    لاري جورجي GEL 1 0.6425

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2708

    دينار الكويت KWD 1 5.5512

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0916

    جنيه مصري EGP 1 0.0556

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

    كرون النرويج NOK 1 0.167

    زلوتي بولندا PLN 1 0.382

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

    روبل روسي RUB 1 0.0228

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2735

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2747

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0562

    ليرة تركيا TRY 1 0.0902

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.072

    كرون التشيك CZK 1 0.077

    يوان الصين CNY 1 0.2482

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0485

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817

    كرون السويد SEK 1 0.1635

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8437

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2699

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2143

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم