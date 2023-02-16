البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088
أورو EUR 1 1.8203
دولار أسترالي AUD 1 1.1768
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3258
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0944
كرون دنماركي DKK 1 0.2443
لاري جورجي GEL 1 0.6425
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2708
دينار الكويت KWD 1 5.5512
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865
بيسو المكسيك MXN 1 0.0916
جنيه مصري EGP 1 0.0556
لاي مولدوفا MDL 1 0.0908
كرون النرويج NOK 1 0.167
زلوتي بولندا PLN 1 0.382
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196
روبل روسي RUB 1 0.0228
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2735
دولار سنغافورة SGD 1 1.2747
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0562
ليرة تركيا TRY 1 0.0902
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.072
كرون التشيك CZK 1 0.077
يوان الصين CNY 1 0.2482
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0485
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817
كرون السويد SEK 1 0.1635
فرنك سويسرا CHF 1 1.8437
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2699
بيسو تشيلي CLP 100 0.2143
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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