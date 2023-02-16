وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان الوضع في منطقة الزلزال

باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

جرت محادثة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا جيهون بيراموف ومولود تشاووش أوغلو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال المكالمة الهاتفية تمت مناقشة الوضع الأخير المتعلق بالمساعدات الإنسانية وإنقاذ متضرري الزلزال الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح ودمار شديد في جمهورية تركيا.

ونقل الوزير الاذربيجاني جيهون بيراموف مرة أخرى تعازيه في وفاة عدد كثير من الأشخاص نتيجة الزلزال وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وقال إن أذربيجان كعادتها، تقف إلى جانب تركيا الشقيقة في هذه الأيام الصعبة وستواصل دعمها في اتجاه القضاء على عواقب الزلزال. وأعرب الوزير بيراموف عن إيمانه بأن تركيا ستتغلب على هذا الصعوبات.

وقدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو معلومات مفصلة حول آخر التطورات في منطقة الزلزال والتقدم المحرز في عمليات الإنقاذ.

كما تبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك أيضا.