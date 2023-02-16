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    إنقاذ شابة تحت الأنقاض بعد 11 يوما من زلزال

    ١٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    إنقاذ شابة تحت الأنقاض بعد 11 يوما من زلزال

    باكو، 16 فبراير، (أذرتاج)

    نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 248 ساعة (11 يوما) على كارثة الزلزال.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان الفرق انتشلت الشابة ألينا أولماز (17 عاما) حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة دول قادر أوغلو.

    وسلمت فرق الإنقاد أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

    وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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